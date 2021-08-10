Протаранивший магазин на заправке автомобиль сняли на видео

Водитель влетел в автозаправочную станцию в Горно-Алтайске , расположенную на улице Красноармейская. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как автомобиль на высокой скорости сносит стену магазина на заправке. В момент происшествия в помещении находились продавец и покупатель. О пострадавших не сообщается, находящиеся на АЗС люди отделались испугом.