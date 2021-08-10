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Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком в Перми

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, получившему 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком
Фото: ТАССТАСС

«Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ», – передает РИА «Новости» сообщение в электронной картотеке Центрального окружного военного суда. Уточняется, что в конце июля дело было возвращено в нижестоящий суд (в Пермь), дату начала нового разбирательства пока не назначили.

В конце апреля Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии за насильственные действия в отношении ребенка к 14 годам колонии строгого режима (максимальная санкция – 20 лет), штрафу в 20 тыс. рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших 1 млн рублей. Позднее они обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание.

Суд вынес приговор бывшему замглавы Росгвардии

Напомним, в сентябре 2020 года офицер Росгвардии был задержан на отдыхе в Перми по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.

Происшествия,Росгвардия,ФСИН,РИА Новости,Россия,Пермь,
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