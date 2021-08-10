Суд отменил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком

«Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ », – передает РИА «Новости» сообщение в электронной картотеке Центрального окружного военного суда. Уточняется, что в конце июля дело было возвращено в нижестоящий суд (в Пермь), дату начала нового разбирательства пока не назначили.

В конце апреля Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии за насильственные действия в отношении ребенка к 14 годам колонии строгого режима (максимальная санкция – 20 лет), штрафу в 20 тыс. рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших 1 млн рублей. Позднее они обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание.