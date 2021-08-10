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Российских чиновников поймали на майнинге криптовалюты на работе

Lenta.ru
24 минуты назад

Чиновников Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Камчатского края поймали на майнинге криптовалюты на работе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чиновников в РФ поймали на майнинге криптовалюты на работе
Фото: Jeremy Zero / UnsplashJeremy Zero / Unsplash

Госслужащие пытались установить на служебные компьютеры программное обеспечение, подготовленное к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8. Как пояснили в пресс-службе, данные программы могли поставить под угрозу информационную безопасность серверного оборудования и компьютеров, поскольку мог проникнуть криптоджекинг — компьютерный вирус, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Кроме того, из-за высокой нагрузки это могло привести к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края.

Уточняется, что полученные в ходе проверки Минцифры материалы переданы в Управление федеральной службы безопасности по региону.

Ранее стало известно, что в июле майнеры заработали на биткоинах почти миллиард долларов. По итогам месяца их прибыль составила 971,8 миллиона долларов. Это больше, чем в июне — тогда выручка равнялась 839 миллионам.

Происшествия,Политика,Камчатский Край,
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