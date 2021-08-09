В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Минздрав РФ отправил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов

ТК «Звезда»
47 минут назад

Группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора выезжает во Владикавказ по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Минздрав отправил во Владикавказ реаниматологов после ЧП в больнице
Фото: flickrflickr

Вечером в понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла поломка кислородной системы. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что на момент аварии в реанимации находился 71 пациент, девять из них скончались.

Ранее Росдравнадзор начал проверку по факту ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе.

По словам врио главы региона Сергея Меняйло, сейчас кислород в больнице подается, прорыв под землей тоже найден. Помимо этого, решен вопрос с Миниобороны по доставке в случае необходимости кислорода из Маздока.

Отмечается, что ранее власти Северной Осетии обсуждали ситуацию в больнице за несколько часов до трагедии.

Происшествия,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Росздравнадзор,Владикавказ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители