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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в больнице в Северной Осетии

RT на русском
29 минут назад

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девяти человек в больнице Владикавказа, где произошёл прорыв трубы подачи кислорода.

СК возбудил дело после ЧП в больнице Владикавказа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СК России.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,Республика Северная Осетия — Алания,Владикавказ,
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