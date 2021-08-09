СК возбудил дело после ЧП в больнице Владикавказа

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СК России.