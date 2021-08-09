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Экстренные службы смогли снять с дерева привязавшую себя экоактивистку

Газета.Ru
55 минут назад

Экстренные службы сняли в вершины дерева экоактивистку, которая просидела там с полудня. Видео ее снятия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Спасатели сняли с дерева привязавшую себя экоактивистку
Фото: кадр видеокадр видео

На кадрах видно, что женщину держат сотрудники МЧС и полиции, сажая ее в люльку подъемника пожарного автомобиля. После активистку ведут сотрудники правоохранительных органов.

По данным канала, женщину доставили в отдел полиции.

Активистка сама привязала себя к вершине дерева из-за несогласия с программой реновации столицы. Ее не устраивает строительство нового жилого здания рядом с домом.

При этом женщина забралась на дерево с арбалетом и угрожала спасателям, которые пытались ее снять. В связи с этим место происшествия оцепили.

Как сообщалось в группе Бабушкинского района в Instagram, активистку зовут Ольга. Она просидела на дереве примерно с полудня, не реагируя на просьбы МЧС спуститься.

Происшествия,МЧС,МВД,
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