Экс студентки МГУ заявили о насилии на биологической станции

Несколько бывших студенток МГУ, которые в разное время работали на Беломорской биологической станции университета, в своих социальных сетях опубликовали истории домогательств и насилия со стороны Палия Александра Васильевича, заведующего котлопунктом.

Публично рассказать свою истории решили четыре женщины. По их словам, Палий манипулировал студентками и склонял их к половым контактам против их воли. Также одна из них рассказывает, что он регулярно позволял себе трогать ее за интимные места без ее согласия.

Позднее руководство станции и биологического факультета выразили сожаление о случившемся.

«В связи с недавними публикациями в Фейсбуке и Инстаграме, касающимися Александра Васильевича Палия, руководителя котлопункта ББС, мы обещаем в ближайшее время провести служебное расследование и по его итогам, принять необходимые меры», — говорится в сообщении на сайте организации.

В администрации добавили, что на время проверки Палий будет отстранен от своих служебных обязанностей.