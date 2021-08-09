В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бывшие студентки МГУ рассказали о насилии на Беломорской биологической станции

Газета.Ru
1 час назад

Несколько бывших студенток МГУ, которые в разное время работали на Беломорской биологической станции университета, в своих социальных сетях опубликовали истории домогательств и насилия со стороны Палия Александра Васильевича, заведующего котлопунктом.

Экс студентки МГУ заявили о насилии на биологической станции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Публично рассказать свою истории решили четыре женщины. По их словам, Палий манипулировал студентками и склонял их к половым контактам против их воли. Также одна из них рассказывает, что он регулярно позволял себе трогать ее за интимные места без ее согласия.

Позднее руководство станции и биологического факультета выразили сожаление о случившемся.

«В связи с недавними публикациями в Фейсбуке и Инстаграме, касающимися Александра Васильевича Палия, руководителя котлопункта ББС, мы обещаем в ближайшее время провести служебное расследование и по его итогам, принять необходимые меры», — говорится в сообщении на сайте организации.

В администрации добавили, что на время проверки Палий будет отстранен от своих служебных обязанностей.

В прошлом году в центре скандала из-за обвинений в домогательствах оказались преподаватели филологического факультета МГУ. Студентки учебного заведения опубликовали письмо с просьбой защитить их от харассмента, а несколько девушек пожаловались на домогательства.

Происшествия,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители