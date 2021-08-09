В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве вора в законе Япончика

Полиция задержала подозреваемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, больше известного как Япончик. Это Астамур Бутба, на момент задержания он находился в Абхазии, сообщает РЕН ТВ.

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Сообщником Бутбы мог быть Нугзар Папава, которому надлежало прикрывать отход киллера. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года произвёл смертельный выстрел из снайперской винтовки СВД в Япончика, который в тот момент выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве.

Киллер находился в «Газели», припаркованной неподалёку от ресторана. После убийства авторитета Папава и Бутба покинули Россию. Япончика после ранения охрана занесла обратно в ресторан, он был срочно госпитализирован. Лидера ОПГ Москвы ввели в искусственную кому, в сентябре 2009 года он пережил клиническую смерть, а 9 октября умер от перитонита.

В марте этого года Бутба был задержан за другое преступление. В составе группы вооружённых людей в масках он совершил налёт на банк в Сухуме, преступники похитили более миллиона рублей. Охранник банка открыл огонь, грабители начали отстреливаться, после чего скрылись на иномарке. Позже машину нашли горящей на улице Армейской в столице Абхазии.

На сегодня все грабители находятся под арестом, Именами исполнителей убийства вора в законе следствие располагало ещё в начале года.