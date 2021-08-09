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Бывшие студентки МГУ обвинили преподавателя в домогательствах

Мослента
35 минут назад

Бывшие студентки МГУ имени М.В. Ломоносова обвинили сотрудника Беломорской биологической станции вуза, сотрудника биологического факультета Александра Палия в домогательствах. Об этом сообщает The Village.

Бывшие студентки МГУ обвинили преподавателя в домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из бывших студенток биофака московского университета Ольга Жерновкова написала на своей странице в Facebook, что летом 2008 года подверглась сексуальному насилию со стороны Палия в то время, когда уехала из Москвы работать на биологическую станцию. По словам Жерновковой, она была в числе «любимчиков» у преподавателя и тот пригласил ее к себе домой, где споил алкоголем и начал приставать к ней. На следующий день ситуация повторилась, однако, как отметила бывшая студентка, в этот раз мужчина изнасиловал ее, что повторялось впоследствии неоднократно.

После этой публикации другие бывшие студентки начали рассказывать об аналогичных случаях из своей жизни, связанных с тем же преподавателем. Одна из них, Марина Юрьева, работала на биостанции МГУ во второй раз в 2008 году. С преподавателем она была знакома. Все проходило по тому же сценарию: мужчина спаивал студентку, после чего она «просыпалась уже утром в его кровати». Эту историю она описала на своей странице в Facebook.

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По словам женщин, их пугает, что Палий и в настоящее время продолжает работать на биостанции, а также является учителем Европейской гимназии, работая с детьми.

Ранее студентка московского вуза РЭУ имени Г. В. Плеханова Злата Шуварикова пожаловалась на домогательства на онлайн-платформе объявлений «Авито». За два дня она получила десятки предложений о «легкой подработке на 15 тысяч рублей за несколько часов» и «десяти тысячах рублей за встречу». Оказалось, что подобные сообщения получают многие пользователи сети.

Происшествия,Марина Юрьева,МГУ,
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