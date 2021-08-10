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У полковника ФСБ нашелся особняк в Италии в мраморе и с золотой мебелью

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

У бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его подчиненного полковника Андрея Васильева нашлась дорогостоящая недвижимость. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

У полковника ФСБ нашелся особняк недалеко от Милана
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

На процессе в Московском гарнизонном военном суде стало известно об аресте имущества чекистов, приобретенного, по мнению Генпрокуратуры, на незаконные доходы. У Фролова имеется четырехэтажный особняк премиум-класса на берегу озера Комо в 40 километрах от Милана стоимостью четыре миллиона евро. На стадии реконструкции был использован каррарский мрамор для наружной отделки, а сам дом был обставлен мебелью, окантованной золотом, а в ванной комнате установлены вешалки стоимостью в 2,5 тысячи евро. Защита Фролова отметила, что особняк был куплен его отцом.

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У Васильева в собственности 200 земельных участков, домов и строений нежилого назначения в Московской области. Их полный список занял девять листов. В настоящее время он находится под домашним арестом в своем частном доме в элитном поселке Николина Гора.

Полковникам вменяется хищение путем мошенничества доли в компаниях московского застройщика. Ущерб от преступления оценивается в 638 миллионов рублей. Кроме того, Фролов каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство.

В суде они заявили о своей невиновности.

Происшествия,Безопасность,Дмитрий Фролов,Андрей Васильев,ГИБДД,ФСБ,Италия,
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