У полковника ФСБ нашелся особняк недалеко от Милана

У бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова и его подчиненного полковника Андрея Васильева нашлась дорогостоящая недвижимость. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На процессе в Московском гарнизонном военном суде стало известно об аресте имущества чекистов, приобретенного, по мнению Генпрокуратуры, на незаконные доходы. У Фролова имеется четырехэтажный особняк премиум-класса на берегу озера Комо в 40 километрах от Милана стоимостью четыре миллиона евро. На стадии реконструкции был использован каррарский мрамор для наружной отделки, а сам дом был обставлен мебелью, окантованной золотом, а в ванной комнате установлены вешалки стоимостью в 2,5 тысячи евро. Защита Фролова отметила, что особняк был куплен его отцом.

У Васильева в собственности 200 земельных участков, домов и строений нежилого назначения в Московской области. Их полный список занял девять листов. В настоящее время он находится под домашним арестом в своем частном доме в элитном поселке Николина Гора.

Полковникам вменяется хищение путем мошенничества доли в компаниях московского застройщика. Ущерб от преступления оценивается в 638 миллионов рублей. Кроме того, Фролов каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство.