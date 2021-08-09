В Басманном районе Москвы мигранты устроили массовую драку. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На ролике видно, как мигранты бьют друг друга руками и ногами по разным частям тела. Один из участников конфликта в какой-то момент падает на асфальт.

По данным РЕН ТВ, мигранты подрались возле одного из магазинов. Предварительной причиной конфликта назвали оскорбления в адрес девушки. Источник телеканала сообщил, что полицейские задержали нескольких человек и составили на них административные протоколы. Сами мигранты писать заявления отказались.

Телеканал «Москва 24» в свою очередь сообщил, что в драке участвовало около 15 человек.