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Мигранты устроили массовую драку из-за девушки в центре Москвы

Мослента
1 час назад

В Басманном районе Москвы мигранты устроили массовую драку. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На ролике видно, как мигранты бьют друг друга руками и ногами по разным частям тела. Один из участников конфликта в какой-то момент падает на асфальт.

По данным РЕН ТВ, мигранты подрались возле одного из магазинов. Предварительной причиной конфликта назвали оскорбления в адрес девушки. Источник телеканала сообщил, что полицейские задержали нескольких человек и составили на них административные протоколы. Сами мигранты писать заявления отказались.

Телеканал «Москва 24» в свою очередь сообщил, что в драке участвовало около 15 человек.

В Москве арестовали восемь фигурантов дела о драке в "Ашане"

За последнее время в Подмосковье произошло несколько массовых конфликтов. В Мытищах подрались выходцы из Средней Азии, в Одинцово заметили приезжих с Северного Кавказа. Позже стало известно о конфликте мигрантов на автостоянке в Красногорске.

Происшествия,Видео,Ашан,Москва,
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