В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Обвиняемого в госизмене Сафронова перевели в камеру с сигнализацией

News.ruиещё 1
51 минуту назад

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, перевели в камеру, оборудованную сигнализацией. Об этом его адвокат Иван Павлов сообщил в своём Telegram-канале.

Сафронова перевели в камеру с сигнализацией
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности — перед дверью стоит дополнительная решётка, а у окна обустроена сигнализация, — написал он.

Адвокат добавил, что у Сафронова в камере регулярно проводятся обыски, а его самого администрация СИЗО постоянно просит «не делать глупости». При этом не уточняется, о чём именно идёт речь.

Павлов добавил, что перевод Сафронова в другую камеру связан с публикацией его статьи на сайте «Ведомостей». По его словам, бывшего сокамерника экс-журналиста сразу же после этого отправили по этапу.

Ранее сообщалось, что после публикации материала Сафронова о расследовании в отношении обвиняемых в госизмене сайт «Ведомостей» подвергся DDoS-атаке, а затем статья была удалена. Басманный суд наложил на Павлова меры пресечения, запретив ему общаться со своим подзащитным. Юристу вменяют разглашение данных предварительного расследования (ч. 1 ст. 310 УК РФ).

Происшествия,Иван Сафронов,Иван Павлов,ФСИН,Роскосмос,Ведомости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители