Сафронова перевели в камеру с сигнализацией

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, перевели в камеру, оборудованную сигнализацией. Об этом его адвокат Иван Павлов сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности — перед дверью стоит дополнительная решётка, а у окна обустроена сигнализация, — написал он.

Адвокат добавил, что у Сафронова в камере регулярно проводятся обыски, а его самого администрация СИЗО постоянно просит «не делать глупости». При этом не уточняется, о чём именно идёт речь.

Павлов добавил, что перевод Сафронова в другую камеру связан с публикацией его статьи на сайте «Ведомостей». По его словам, бывшего сокамерника экс-журналиста сразу же после этого отправили по этапу.