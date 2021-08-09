Таганский районный суд Москвы признал виновным комика Идрака Мирзализаде, который позволил себе националистическую шутку во время выступления. Мирзализаде арестовали на десять суток. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Стендапер проходит по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В ходе заседания он свою вину не признал и заявил, что фраза, была вырвана из контекста.

— По постановлению прокуратуры мужчина привлечен к административной ответственности за публичные высказывания, унижающие группу лиц, выделенную по национальному признаку, — отметила Нефедова.

В отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.