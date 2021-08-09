В Москве арестовали восемь фигурантов дела о драке в "Ашане"

«В суд поступило восемь материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов дела, возбужденного по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – рассказали в пресс-службе суда ТАСС.

Напомним, полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы. Драка началась после словесной перепалки, за одного из участников конфликта заступились его друзья, напав толпой. Один из участников применил оружие. Предположительно, в инциденте принимали участие иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).