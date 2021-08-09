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Тело погибшего в Абхазии россиянина год провисело в пещере

Lenta.ru
50 минут назад

В Абхазии российские спелеологи обнаружили тело туриста из Сочи, которое провисело почти целый год в пещере Веревкина, и установили личность погибшего. Об этом рассказал член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков в интервью радио Sputnik.

Тело россиянина год провисело в абхазской пещере
Фото: ТАССТАСС

Отмечалось, что спелеологическая группа Перовского клуба из Москвы уведомила МСЧ Абхазии о найденном теле во вторник, 3 августа.

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«Сначала они увидели на входном колодце какую-то веревку, нашли какие-то вещи в пещере, и на глубине 1100 метров на веревке висело тело человека», — сообщил Снетков.

Позже Союз спелеологов связался с поисковой организацией «Лиза Алерт» и передали им фотографии, найденные на телефоне погибшего мужчины. Личность туриста была установлена — им оказался житель Сочи Козеев Сергей Игоревич, который пропал в ноябре 2020 года.

«Погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта. Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило», — считает спелеолог.

Снетков также перечислил возможные причины гибели Козеева. Так, он допустил, что турист мог сорваться и получить удар о веревку.

«Или он просто не смог преодолеть сложный участок и завис на этой веревке, он мог переохладиться. Температура в пещере всего три-четыре градуса тепла, и когда человек мокрый, то силы у него быстро кончаются», — допустил еще одну версию член правления Союза.

Снетков отметил, что поднять тело на поверхность «безумно тяжело» по техническим причинам, тем не менее, российские спелеологи готовы приступить к операции. Для этого, по их словам, необходимо получить разрешение от российской прокуратуры и согласовать это с абхазской стороной.

Ранее в августе россиянка устроила фотосессию на горе в Сочи и сорвалась со скалы. Инцидент произошел в Адлерском районе на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо». 21-летняя девушка, приехавшая из города Старый Оскол в Белгородской области, решила сфотографироваться на горе на краю обрыва, однако потеряла равновесие и упала вниз.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,ИА Sputnik,Абхазия,Сочи,
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