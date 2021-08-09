Российский детский лагерь на Урале обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дня наоборот». В этот день по традиции детского заведения мальчики переодеваются в одежду девочек, а девочки надевают одежду мальчиков. Один из детей снял все происходящее в лагере на камеру, запись публикует Telegram-канал «Лента дна».
Председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич выступил против такой традиции, посчитав ее пропагандой ЛГБТ-сообщества.
«Чтобы мальчиков заставляли переодеваться в девочек? Чтобы их заставляли заниматься подобным? Я считаю, что люди, организовавшие это, должны понести ответственность в соответствии с законом», – передает слова Бальцевича издание «Газета.ru».