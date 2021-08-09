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Мальчиков в женских платьях в детском лагере на Урале запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
49 минут назад

Российский детский лагерь на Урале обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дня наоборот». В этот день по традиции детского заведения мальчики переодеваются в одежду девочек, а девочки надевают одежду мальчиков. Один из детей снял все происходящее в лагере на камеру, запись публикует Telegram-канал «Лента дна».

Председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич выступил против такой традиции, посчитав ее пропагандой ЛГБТ-сообщества.

«Чтобы мальчиков заставляли переодеваться в девочек? Чтобы их заставляли заниматься подобным? Я считаю, что люди, организовавшие это, должны понести ответственность в соответствии с законом», – передает слова Бальцевича издание «Газета.ru».

Происшествия,Видео,Газета.Ru,
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