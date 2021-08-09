Российский детский лагерь на Урале обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дня наоборот». В этот день по традиции детского заведения мальчики переодеваются в одежду девочек, а девочки надевают одежду мальчиков. Один из детей снял все происходящее в лагере на камеру, запись публикует Telegram-канал «Лента дна».