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Девушку-сержанта арестовали за побег пятерых заключенных из ИВС Истры

Уника Новостииещё 1
38 минут назад

По делу о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди арестованы двое сотрудников ИВС в Истре, сообщает РЕН ТВ. Первая арестованная – это 22-летняя девушка-сержант полиции, которая была помощником дежурного. Также арестован 39-летний майор Сергей Лаврентьев, который был дежурным изолятора.

Девушку-сержанта арестовали за побег заключенных из ИВС Истры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следственные органы считают, что сержант и майор допустили нахождение в камере запрещенных предметов. Речь идёт о гаечном ключе, с помощью которого был вскрыт замок. Сотрудникам СИЗО вменяется превышение должностных полномочий.

Напомним, что побег Мавриди и его четверых подельников произошел в ночь на 6 августа. Вместе с Мавриди сбежали подозреваемые в совершении краж Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Они попросили оставить «кормушку» на дверях в камеру открытой, после чего открутили замок с помощью гаечного ключа. После этого они покинули ИВС. Сейчас данные лица находятся в розыске.

Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,Сергей Лаврентьев,ФСИН,РЕН ТВ,Истра,
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