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Мосгорсуд оставил под арестом Виктора Батурина

ТАССиещё 5
33 минуты назад

Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановление Басманного районного суда об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд арестовал Батурина до 1 сентября. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Происшествия,Виктор Батурин,Мосгорсуд,
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