Суд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного районного суда об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Ранее суд арестовал Батурина до 1 сентября. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).