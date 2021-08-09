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СК показал видео с места убийства ребенка под Тулой

Алевтина Жаркова
40 минут назад

Следственный комитет России обнародовал видео с места убийства 2-летней девочки в Тульской области. Сейчас на месте работают криминалисты.

Как сообщается, в минувшее воскресенье местный житель деревни Панарино Щекинского района в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в 42-летнюю женщину с ребенком на руках из ружья. Малышка скончалась, ее мать была госпитализирована с травмами.

По предварительной информации, причиной трагедии стала нанесенная мужчине обида: якобы его назвали «толстым и пьяным». Злоумышленник задержан, ведется следствие.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Тульская Область,
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