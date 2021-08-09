Следственный комитет России обнародовал видео с места убийства 2-летней девочки в Тульской области . Сейчас на месте работают криминалисты.

Как сообщается, в минувшее воскресенье местный житель деревни Панарино Щекинского района в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в 42-летнюю женщину с ребенком на руках из ружья. Малышка скончалась, ее мать была госпитализирована с травмами.