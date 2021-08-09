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Узбекистан пообещал разобраться с участием мигрантов в массовых драках в России

Lenta.ru
1 час назад

Власти Узбекистана разберут все случаи участия своих граждан в массовых драках на территории территории России и примут меры, чтобы такие инциденты больше не повторялись. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале узбекского Агентства по внешней миграции.

Узбекистан пообещал разобраться с участием мигрантов в массовых драках в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет, в частности, о столкновениях на этнической почве, которые произошли в ночь с 12 на 13 июля в московском районе «Кузьминки». Более сотни узбеков и киргизов устроили побоище после конфликта из-за девушек, многие из приезжих получили ранения, в том числе ножевые. Московские власти расценили массовую драку как чрезвычайное происшествие. Более 40 участников «разборки» были арестованы на 15 суток.

«Призываем граждан Узбекистана в этой стране не участвовать в подобных массовых драках, обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства нашей страны в проблемных или конфликтных ситуациях», — говорится в сообщении ведомства.

При этом чиновники пообещали «защищать права» своих соотечественников, которые стали участниками таких конфликтов.

13 июля стало известно, что более сотни мигрантов, задержанных за массовую драку в столице, выдворят из России. В отношении них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.

Происшествия,Правительство Москвы,Россия,Узбекистан,
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