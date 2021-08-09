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Грузовик с песком раздавил автомобиль в Удмуртии и попал на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В Удмуртии перевозивший песок грузовик опрокинулся на повороте и раздавил легковой автомобиль. Зафиксированное на камеру видео ДТП публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Дорожное происшествие произошло на 21 километре автодороги Ижевск – Воткинск возле села Италмас. По предварительной информации, 28-летний водитель машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате тяжеловоз перевернулся, а легковушка оказалась погребена под кучей песка.

Водитель авто погиб на месте, управлявший грузовиком мужчина пострадал, но госпитализация ему не потребовалась. Причины ДТП выясняются.

Происшествия,Видео,Удмуртская Республика,
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