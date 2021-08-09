13 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Саратовской области . Видео с места происшествия публикует Следственный комитет России .

Следовавший из Белгорода в Саратов автобус опрокинулся в кювет на 620-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». В момент аварии в салоне транспортного средства находились 22 человека, в том числе и 2 водителя.