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Опубликовано видео с места ДТП с рейсовым автобусом в Саратовской области

Алевтина Жаркова
24 минуты назад

13 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Саратовской области. Видео с места происшествия публикует Следственный комитет России.

Следовавший из Белгорода в Саратов автобус опрокинулся в кювет на 620-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». В момент аварии в салоне транспортного средства находились 22 человека, в том числе и 2 водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Следственный комитет России организовал доследственную проверку дорожного инцидента.

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