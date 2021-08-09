"Пьяный и толстый": обиженный россиянин убил ребенка

Житель деревни Панарино в Тульской области, застреливший девочку и ранивший ее мать, страдает алкоголизмом, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова о том, что он «пьяный и толстый», рассказал источник в силовых структурах региона.

«Деревенские жители в шоке от произошедшего. Соседи рассказали, что этот мужчина – пьяница. Вчера вечером ему якобы кто-то сказал, что он толстый и пьяный, он разозлился и взялся за оружие. Кто и что ему сказал, каковы были мотивы, это предстоит выяснять следователям», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, мужчина при задержании был очень пьян, практически не держался на ногах.

«Стрелял он не прицельно. Первый выстрел был вверх, второй – в сторону, и, к сожалению, попал в женщину с ребенком», – отметил источник.

Тем временем прокуратура в Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия после того, как пьяный деревенский житель застрелил из ружья ребенка и ранил мать. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, информирует надзорное ведомство.