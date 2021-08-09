Россиянка зарезала упрекавшего ее мужа

В Саратовской области задержана зарезавшая своего мужа 47-летняя россиянка. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: СК РФ по Саратовской области СК РФ по Саратовской области

По версии следствия, на протяжении всего дня 7 августа подозреваемая и 50-летний потерпевший конфликтовали. Мужчина критиковал вернувшуюся с работы жену, оскорблял и упрекал ее. Вечером мужчина употребил алкоголь и обрушился на женщину с новой порцией упреков. В какой-то момент подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла ему сильный удар в грудь.

От полученного ранения он скончался на месте. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Женщина дала признательные показания. По ее словам, на преступление толкнуло поведение мужа. Расследование уголовного дела продолжается.