Российское рыболовецкое судно Tamango загорелось в норвежском порту Киркенес. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.
Возгорание в грузовом отсеке траулера возникло накануне ночью. В тот момент на его борту находился экипаж из 22 человек, все они были эвакуированы, никто не пострадал. Всем морякам предоставили ночлег в местной гостинице.
Сейчас пожарные пытаются справиться с огнем. Горящее промысловое судно было отбуксировано подальше от причала. По предварительной информации, причиной пожара могла стать утечка газа.