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Горящее российское судно в норвежском порту сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Российское рыболовецкое судно Tamango загорелось в норвежском порту Киркенес. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Возгорание в грузовом отсеке траулера возникло накануне ночью. В тот момент на его борту находился экипаж из 22 человек, все они были эвакуированы, никто не пострадал. Всем морякам предоставили ночлег в местной гостинице.

Сейчас пожарные пытаются справиться с огнем. Горящее промысловое судно было отбуксировано подальше от причала. По предварительной информации, причиной пожара могла стать утечка газа.

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