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Опубликовано видео взрывных испытаний новейшего атомного авианосца США

Алевтина Жаркова
1 час назад

Американские военные провели взрывные испытания новейшего атомного авианосца USS Gerald R Ford. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», опубликовавший соответствующее видео.

Третье взрывное испытание состоялось 8 августа у побережья Джексонвилла в штате Флорида, ознаменовав успешное завершение полномасштабных испытаний. При этом, по данным канала, учебный маневр вызвал землетрясение магнитудой 3,9 балла.

Напомним, строительство USS Gerald R Ford было начато в 2005 году, а в 2013 году он был спущен на воду. Предполагалось, что новейший боевой корабль придет на смену авианосцам типа «Нимиц».

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