Третье взрывное испытание состоялось 8 августа у побережья Джексонвилла в штате Флорида, ознаменовав успешное завершение полномасштабных испытаний. При этом, по данным канала, учебный маневр вызвал землетрясение магнитудой 3,9 балла.

Напомним, строительство USS Gerald R Ford было начато в 2005 году, а в 2013 году он был спущен на воду. Предполагалось, что новейший боевой корабль придет на смену авианосцам типа «Нимиц».