На кадрах видно, как мощными потоками ветра сносит крышу с пляжного кафе, один человек пытается укрыться за стеной дома, другие же прячутся в ангаре.В результате непогоды были разрушены деревянные постройки, снесены лодки. К счастью, никто из людей не пострадал. Отмечается, что районе населенного пункта было три смерча, один из которых вышел на берег.