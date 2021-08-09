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Разрушивший пляж на Кубани мощный смерч запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
29 минут назад

Смерч разрушил пляж в Краснодарском крае. Очевидцы запечатлели на видео разгул стихии в селе Широкая Балка, в Новороссийске. Запись появилась в Instagram-аккаунте @tipich_krd.

На кадрах видно, как мощными потоками ветра сносит крышу с пляжного кафе, один человек пытается укрыться за стеной дома, другие же прячутся в ангаре.В результате непогоды были разрушены деревянные постройки, снесены лодки. К счастью, никто из людей не пострадал. Отмечается, что районе населенного пункта было три смерча, один из которых вышел на берег.

Происшествия,Погода,Видео,Краснодарский Край,Новороссийск,
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