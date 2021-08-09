На Тверской улице в Москве спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с легковым автомобилем. Водителей транспортных средств госпитализировали после аварии. В распоряжении Telegram-канала «112» оказалась снятая камерами видеонаблюдения запись.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 22 на Тверской улице. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT столкнулся с ехавшим попутно Mercedes E-200, в результате чего спорткар вылетел на встречную полосу, а затем выехал на тротуар и снес бетонные ограждения.