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Опубликовано видео ДТП спорткара с легковушкой в центре Москвы

Алевтина Жаркова
37 минут назад

На Тверской улице в Москве спорткар Mercedes AMG GT столкнулся с легковым автомобилем. Водителей транспортных средств госпитализировали после аварии. В распоряжении Telegram-канала «112» оказалась снятая камерами видеонаблюдения запись.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 22 на Тверской улице. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT столкнулся с ехавшим попутно Mercedes E-200, в результате чего спорткар вылетел на встречную полосу, а затем выехал на тротуар и снес бетонные ограждения.

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