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Житель Канска открыл стрельбу по участникам дорожного конфликта

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
54 минуты назад

Ранее судимый 19-летний житель Канска Красноярского края после конфликта на дороге ранил из охотничьего ружья двух человек, сообщил краевой главк МВД.

Дорожный конфликт: россиянин открыл стрельбу по обидчикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в пятницу. Отмечается, что молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, на дороге поругался с группой людей, находившейся в другом авто. По данным полиции, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но въехал в машину компании и скрылся с места ДТП.

«Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и произвел четыре выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. В результате его противоправных действий пострадали мужчина и женщина», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там же добавляется, что в настоящее время стрелявший арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее стрелявшего по людям пьяного пенсионера задержали в Крыму.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Красноярский Край,Канск,
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