Дорожный конфликт: россиянин открыл стрельбу по обидчикам

«Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял гладкоствольное оружие, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и произвел четыре выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. В результате его противоправных действий пострадали мужчина и женщина», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.