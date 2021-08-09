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В Тульской области мужчина застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать

Алиса Селезнёва
51 минуту назад

Житель Тульской области задержан по подозрению в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

В Тульской области мужчина застрелил двухлетнюю девочку и ранил ее мать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что трагедия произошла 8 августа в деревне Панарино Щекинского района Тульской области.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель, 1952 года рождения, выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с повреждениями доставлена в больницу», - говорится в сообщении.

В Следкоме пояснили, что пенсионер задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту «убийства малолетнего» и «покушения на убийство двух и более лиц».

По данным РЕН ТВ, 69-летний житель села Панарино открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей.

Источники издания пояснили, что женщина и дети шли мимо дома пенсионера. И те сказали мужчине что-то обидное, после чего он ушел в дом. Затем мужчина вернулся с охотничьим ружьем и выстрелил.

Ранее нетрезвый пассажир трамвая поспорил с подростками, ударил одного из них, а затем расстрелял молодых людей из пневматического пистолета. Пострадавших доставили в травмпункт. Их родители обратились в полицию.

Происшествия,СКР,Тульская Область,Россия,
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