На кадрах видно, как неизвестный забирается на ленту сдачи багажа. Не рассчитав свои силы мужчина теряет баланс и падает, при этом теряя свои вещи. В итоге хулиган укатился на одной из лент сортировки багажа после чего застрял в устройстве сканирования багажа, откуда его извлекли сотрудники аэропорта и передали полиции.