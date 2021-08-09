В столичном аэропорту Шереметьево пьяный пассажир забрался в техническую зону ленты сортировки багажа. Видео с камер видеонаблюдения появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как неизвестный забирается на ленту сдачи багажа. Не рассчитав свои силы мужчина теряет баланс и падает, при этом теряя свои вещи. В итоге хулиган укатился на одной из лент сортировки багажа после чего застрял в устройстве сканирования багажа, откуда его извлекли сотрудники аэропорта и передали полиции.
Сообщается, что пассажир хотел пробраться на взлетное поле. Дальнейшая судьба мужчины.