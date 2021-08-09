На кадрах видно, как некоторое количество людей, похожих на мигрантов из Средней Азии вооружённым подручными средствами стенкой идут на предположительно своих противников, оставшихся за кадром. Через несколько секунд становятся слышны выстрелы, после чего в кадре появляются и сами стрелки. О виде оружия, из которого стреляли информации нет.