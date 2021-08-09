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Появилось видео вооружённого конфликта в подмосковных Мытыщах

Александр Кузьмин
48 минут назад

Конфликт с участием порядка 40 мигрантов закончился стрельбой. Пострадал один мужчина, трое участников задержаны. Инцидент произошёл на улице Пограничной в Мытищах. Видео публикует telegram-канал «Life shot».

На кадрах видно, как некоторое количество людей, похожих на мигрантов из Средней Азии вооружённым подручными средствами стенкой идут на предположительно своих противников, оставшихся за кадром. Через несколько секунд становятся слышны выстрелы, после чего в кадре появляются и сами стрелки. О виде оружия, из которого стреляли информации нет.

Сообщается о трёх задержанных. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Мытищи,
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