В многоквартирном доме на улице Молодёжная в Новом Уренгое произошёл взрыв бытового газа. Видео появилось в telegram-канале «Life shot».

На кадрах видно, как на третьем этаже жилого дома гремит мощный взрыв. В результате инцидента частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Были эвакуированы жители одного подъезда.