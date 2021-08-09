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Взрыв газа в многоэтажке Нового Уренгоя сняли на видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

В многоквартирном доме на улице Молодёжная в Новом Уренгое произошёл взрыв бытового газа. Видео появилось в telegram-канале «Life shot».

На кадрах видно, как на третьем этаже жилого дома гремит мощный взрыв. В результате инцидента частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Были эвакуированы жители одного подъезда.

МЧС сообщает об одном пострадавшем мужчине 38 лет. Он был доставлен в Новоуренгойскую центральную городскую больницу. По неподтвержденным данным устроивший взрыв мужчина пытался свести счёты с жизнью.

Происшествия,Видео,МЧС,
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