В инфекционной больнице Волгограда медперсонал закрыл двухлетнего мальчика в боксе. Пациенты медучреждения сняли ребёнка на видео и привлекли внимания общественности и Волгоградского следственного комитета.

На кадрах видно, как мальчик ходит по палате абсолютно один и вытирает свои фекалии пододеяльником, которым впоследствии укрывается во время сна.

Сообщается, что мальчик был госпитализирован в конце июля по решению органов опеки.

«До этого момента мать ребёнка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного. При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал», — уточнили в СК.

По словам уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой сейчас ребёнок находится с мамой.

«Когда я вижу подобное, хочется спросить: «Это точно лучше для ребёнка?» Мальчика поместили в больницу по акту ПДН иОставшегося без присмотра в боксе инфекционной больнице мальчика сняли на видео поместили в палату одного, без присмотра взрослых», — отметила Кузнецова.