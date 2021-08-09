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Оставшегося без присмотра в боксе инфекционной больнице мальчика сняли на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

В инфекционной больнице Волгограда медперсонал закрыл двухлетнего мальчика в боксе. Пациенты медучреждения сняли ребёнка на видео и привлекли внимания общественности и Волгоградского следственного комитета.

На кадрах видно, как мальчик ходит по палате абсолютно один и вытирает свои фекалии пододеяльником, которым впоследствии укрывается во время сна.

Сообщается, что мальчик был госпитализирован в конце июля по решению органов опеки.

«До этого момента мать ребёнка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал увеселительному проведению времени и распитию спиртного. При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал», — уточнили в СК.

По словам уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой сейчас ребёнок находится с мамой.

«Когда я вижу подобное, хочется спросить: «Это точно лучше для ребёнка?» Мальчика поместили в больницу по акту ПДН иОставшегося без присмотра в боксе инфекционной больнице мальчика сняли на видео поместили в палату одного, без присмотра взрослых», — отметила Кузнецова.

Также она сообщила, что в ближайшее время семью навестят представители Ассоциации организаций по защите семьи. Они обсудят помощь, которую можно оказать маме и мальчику.

Происшествия,Видео,Анна Кузнецова,СКР,Волгоград,
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