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Жертвами прошедших в Германии наводнений стали трое россиян

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

Жертвами прошедших в Германии наводнений стали трое россиян. Всего число погибших от стихийного бедствия превышает 180, 70 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол нашей страны в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что российская дипмиссия продолжает тщательно отслеживать ситуацию, подчеркнув, что природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии.

В Германии более тысячи человек пропали без вести после наводнения

Наводнение в Германии произошло этим летом в результате обильных дождей. Ущерб от удара стихии эксперты оценивают в несколько миллиардов евро.

Происшествия,Видео,Сергей Нечаев,газета "Известия",
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