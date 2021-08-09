Жертвами прошедших в Германии наводнений стали трое россиян. Всего число погибших от стихийного бедствия превышает 180, 70 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол нашей страны в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что российская дипмиссия продолжает тщательно отслеживать ситуацию, подчеркнув, что природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии.