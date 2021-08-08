В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мать убила трехлетнюю дочь, чтобы заняться сексом с любовником

Елена Прошина
1 час назад

В Британском Уэст-Мидлендсе молодая мать избила до смерти свою малолетнюю дочь, чтобы та не мешала ей заниматься сексом с любовником. Об этом пишет Mail Online.

Мать убила трехлетнюю дочь, чтобы заняться сексом с любовником
Фото: AFPAFP

9 августа 2020 года трехлетнюю Кейли-Джейд нашли мертвой с травмами груди и живота в квартире в Уэст-Мидлендс, где она проживала вместе со своей 23-летней матерью Николой Прист. По версии следствия, озвученной перед судом, за день до трагедии девочка начала капризничать и отказываться спать.

Это нарушило планы матери заняться любовью с 22-летним сожителем Каллумом Редферном. Молодая женщина впала в ярость и сильно избила своего ребенка. Когда малышка перестала подавать признаки жизни, родительница вызвала представителей экстренных служб. Впоследствии медицинская экспертиза определила, что у трехлетней жертвы сломаны ребра, голени и грудина.

В ходе следствия Никола Прист не признавала свою вину и в какой-то момент даже обвинила в убийстве девочки своего сожителя Редферна. В ходе судебного процесса выяснилось, что молодая пара регулярно издевалась над малолетним ребенком и избивала его. На днях суд приговорил мать к 15 годам лишения свободы за непредумышленное убийство и еще трем годам за жестокое обращение с ребенком. Ее любовнику предстоит отбывать 14 лет тюрьмы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители