Мать убила трехлетнюю дочь, чтобы заняться сексом с любовником

В Британском Уэст-Мидлендсе молодая мать избила до смерти свою малолетнюю дочь, чтобы та не мешала ей заниматься сексом с любовником. Об этом пишет Mail Online.

Фото: AFP AFP

9 августа 2020 года трехлетнюю Кейли-Джейд нашли мертвой с травмами груди и живота в квартире в Уэст-Мидлендс, где она проживала вместе со своей 23-летней матерью Николой Прист. По версии следствия, озвученной перед судом, за день до трагедии девочка начала капризничать и отказываться спать.

Это нарушило планы матери заняться любовью с 22-летним сожителем Каллумом Редферном. Молодая женщина впала в ярость и сильно избила своего ребенка. Когда малышка перестала подавать признаки жизни, родительница вызвала представителей экстренных служб. Впоследствии медицинская экспертиза определила, что у трехлетней жертвы сломаны ребра, голени и грудина.