Мать убила трехлетнюю дочь, чтобы заняться сексом с любовником

В Британском Уэст-Мидлендсе молодая мать избила до смерти свою малолетнюю дочь, чтобы та не мешала ей заниматься сексом с любовником. Об этом пишет Mail Online.
9 августа 2020 года трехлетнюю Кейли-Джейд нашли мертвой с травмами груди и живота в квартире в Уэст-Мидлендс, где она проживала вместе со своей 23-летней матерью Николой Прист. По версии следствия, озвученной перед судом, за день до трагедии девочка начала капризничать и отказываться спать.
Это нарушило планы матери заняться любовью с 22-летним сожителем Каллумом Редферном. Молодая женщина впала в ярость и сильно избила своего ребенка. Когда малышка перестала подавать признаки жизни, родительница вызвала представителей экстренных служб. Впоследствии медицинская экспертиза определила, что у трехлетней жертвы сломаны ребра, голени и грудина.
В ходе следствия Никола Прист не признавала свою вину и в какой-то момент даже обвинила в убийстве девочки своего сожителя Редферна. В ходе судебного процесса выяснилось, что молодая пара регулярно издевалась над малолетним ребенком и избивала его. На днях суд приговорил мать к 15 годам лишения свободы за непредумышленное убийство и еще трем годам за жестокое обращение с ребенком. Ее любовнику предстоит отбывать 14 лет тюрьмы.