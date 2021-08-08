В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ведущий-антипрививочник призвал вакцинироваться от коронавируса и умер

Ювелина Бернст
1 час назад

Американский радиоведущийДик Фаррел, активно выступавший против вакцинации от COVID-19, скончался от коронавируса. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Ведущий-антипрививочник призвал вакцинироваться от коронавируса и умер
Фото: AP PhotoAP Photo

Дик Фаррел вел ток-шоу в Южной Флориде. Он выступал против вакцинации против коронавируса и медицинских регуляторов. Главного инфекциониста страны Энтони Фаучи он называл "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", вакцины считал "мошенничеством", а сам вирус - «выдумкой». Три недели назад Фаррел был госпитализирован.

Его друг Ли Хейр рассказал, что перед смертью Фаррел прислал ему SMS, в котором посоветовал привиться. Он якобы также написал, что вирус - не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться.

«Дик был ярким, готовым сражаться со всеми без исключения Он не терпел поражений. Был ли он все время прав? Нет. Он избегал неприятностей? Не всегда. Его смерть - большая потеря. Он был добросердечным и страстным человеком", - описал его бывший генеральный менеджер CBS Radio West Palm Beach Ли Штрассер.

Каждый пятый американец заявляет, что не будет прививаться от COVID. Согласно данным Бюро переписи населения, антипрививочники отличаются по двум основным критериям: уровню доходов (чем ниже доход, тем больше противников вакцинации) и партийной принадлежностью (больше всего противников прививок среди республиканцев).

Происшествия,Энтони Фаучи,CBS,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители