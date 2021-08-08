Ведущий-антипрививочник призвал вакцинироваться от коронавируса и умер

Американский радиоведущийДик Фаррел, активно выступавший против вакцинации от COVID-19, скончался от коронавируса. Об этом сообщает телеканал WPTV.

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Дик Фаррел вел ток-шоу в Южной Флориде. Он выступал против вакцинации против коронавируса и медицинских регуляторов. Главного инфекциониста страны Энтони Фаучи он называл "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", вакцины считал "мошенничеством", а сам вирус - «выдумкой». Три недели назад Фаррел был госпитализирован.

Его друг Ли Хейр рассказал, что перед смертью Фаррел прислал ему SMS, в котором посоветовал привиться. Он якобы также написал, что вирус - не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться.

«Дик был ярким, готовым сражаться со всеми без исключения Он не терпел поражений. Был ли он все время прав? Нет. Он избегал неприятностей? Не всегда. Его смерть - большая потеря. Он был добросердечным и страстным человеком", - описал его бывший генеральный менеджер CBS Radio West Palm Beach Ли Штрассер.