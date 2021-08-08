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«Ни фига себе!»: Разрушение смерчем пляжа в Новороссийске сняли вблизи

Майк Габриелян
29 минут назад

В Сети появилось новое видео смерча, на котором стихия буквально в щепки разносит постройки на пляже в Новороссийске.

Инцидент произошел сегодня утром в селе Широкая балка. Стихия обрушилась на берег неожиданно для отдыхающих и работников пляжа.

На кадрах видно, как смерч вышел на берег со стороны моря и пронесся мимо павильона с надписью «Дайвинг», сорвал с него крышу и едва не унес двух молодых людей, сидевших рядом. Они успели спрятаться за стенку павильона. Смерч повредил постройки, а также катер.

«Ни фига себе!» - растерянно произнес один из очевидцев, спрятавшийся в другом павильоне, вблизи пристани.

Смерч повредил другие постройки, а также катер и навесы. В Сеть сегодня выложили и другие видео со смерчем в Широкой Балке.

В Краснодарском крае сохраняется опасность формирования смерчей на черноморском побережье. На предстоящей неделе в регионе пройдут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, сообщает краснодарское управление МЧС.

Местами ожидаются подтопления из-за подъема рек.

Происшествия,Видео,МЧС,Новороссийск,
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