Любовь Соболь покинула Россию вопреки запрету суда

Соратница Навального Любовь Соболь улетела из России в Турцию, несмотря на запрет суда покидать Москву и Московскую область. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По словам собеседника телеканала, Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа. В Турции она сделает пересадку, однако конечный пункт назначения пока неизвестен.

Во вторник, 3 августа суд в Москве признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санэпидправил в ходе несанкционированной акции в январе этого года. Ее приговорили к 1,5 году ограничения свободы. Так, согласно приговору, Соболь запрещено покидать жилище с 22:00 до 6:00, а также посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.