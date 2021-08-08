Российские военные разбились на машине в Армении

Один российский военнослужащий погиб, четверо пострадали в результате ДТП в Армении. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

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Авария произошла на автотрассе Гюмри-Ереван в районе населенного пункта Талин около 7 часов 8 августа.

В автомобиле находились контрактники с российской военной базы на территории Армении. По предварительным данным, один из россиян не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

В результате один военнослужащий скончался на месте, остальные четверо с травмами средней степени тяжести были госпитализированы.

По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами началась проверка, сообщили в пресс-службе.