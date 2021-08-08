В Якутии началась эвакуация нескольких сел

"В настоящее время эвакуировано из села Харыялах 64 человека, из них 38 - дети до 14 лет. Они все эвакуированы и размещены по знакомым и родственникам. Из села Фрунзе эвакуированы 15 человек, из них пять детей, тоже [размещены] по родственникам и знакомым. Также мы ожидаем из Якутска теплоход по поручению министерства транспорта республики, он будет эвакуировать жителей села Фрунзе - около 30 человек", - сказали в администрации.