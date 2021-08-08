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Жителей двух якутских сел эвакуируют из-за лесного пожара

ТАССиещё 1
10 минут назад

Эвакуация жителей началась в селах Харыялах и Фрунзе в Намском районе Якутии из-за лесного пожара, действующего на площади около 7 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в администрации Намского района.

В Якутии началась эвакуация нескольких сел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время эвакуировано из села Харыялах 64 человека, из них 38 - дети до 14 лет. Они все эвакуированы и размещены по знакомым и родственникам. Из села Фрунзе эвакуированы 15 человек, из них пять детей, тоже [размещены] по родственникам и знакомым. Также мы ожидаем из Якутска теплоход по поручению министерства транспорта республики, он будет эвакуировать жителей села Фрунзе - около 30 человек", - сказали в администрации.

В районе отметили, что мужчины остаются в населенных пунктах бороться с пожаром.

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Обоим населенным пунктам угрожает один крупный пожар, зарегистрированный 7 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. По словам представителя администрации, верховой лесной пожар при сильном ветре двигается со скоростью в 2-3 км в час. Площадь пожара составляет 7 тыс. га. На тушении работают около 60 человек и восемь единиц техники, задействован вертолет с водосливным устройством.

Села расположены на расстоянии 8 км друг от друга. В этих населенных пунктах проживают около 500 человек.

Как добавили в пресс-службе правительства Якутии, из-за сложной ситуации с пожаром ведется отселение жителей из села Кальвица Кобяйского района. Как сообщали в оперштабе Якутии, всего в районе действуют восемь лесных пожаров, на территории задействовано 450 человек и 63 единицы техники.

Происшествия,Республика Саха (Якутия),Фрунзе,Якутск,
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