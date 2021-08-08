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Блогер-мусульманин раскрыл подробности драки мигрантов в Подмосковье

Мослента
32 минуты назад

Автор YouTube-канала «Aftor Uz» снял видео, на котором раскрыл подробности массовой драки мигрантов в Подмосковье. Ролик под названием «Серьезный ответ: почему подрались узбеки против чеченцев?» появился на сайте этой ночью.

Блогер раскрыл подробности драки мигрантов в Подмосковье
Фото: «Aftor Uz» «Aftor Uz»

На видео блогер рассказал, что в чеченских группах в Telegram публикуется информация о том, что зачинщиками конфликта были узбеки. По версии этих сообществ, выходцы из Чечни подошли к узбеку на улице с бытовым вопросом. В ответ тот позвонил своим знакомым из диаспоры, которые приехали на место с битами и спровоцировали массовую драку. Ютубер назвал распространяемую информацию «сказкой», отметив, что это провокация.

В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов

Автор отметил, что ни разу не видел узбеков, нападавших первыми на кого-то толпой. Он призвал подписчиков также поделиться любой информацией о произошедшем в комментариях. В конце блогер высказал мнение, что кому-то выгодно сеять раздор и этническую ненависть.

Ранее появилась информация, что в Одинцово произошла массовая драка с участием выходцев с Северного Кавказа. Причиной конфликта стало нападение на трех молодых людей. Хулиганы устроили погромы в строительных бараках около жилого комплекса. Полицейские задержали десять человек.

Происшествия,Московская Область,
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