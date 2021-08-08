Отдыхающие сняли на видео мощный смерч на пляже под Новороссийском

«Все закончилось оторванными крышами пляжных кафе, улетевшими окнами и москитными сетками, которые народ снимал со своих машин, подсчитывая убытки. Мы оказались немного в стороне от места удара о берег. Страшновато было вообще-то , побежали домой пить», - пишут очевидцы.