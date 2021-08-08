Отдыхающие сняли на видео мощный смерч на пляже под Новороссийском

В Сети появилось видео мощного смерча, обрушившегося на новороссийский пляж к ужасу отдыхающих.
Мощный вихревой круговорот образовался утром 8 августа неподалеку от новороссийского села Широкая Балка. Смерч сначала завис над морем, затем быстро вышел на берег, сорвал крыши и навесы пляжных кафе, москитные сетки. Часть улетевших конструкций повредила автомобили, стоящие неподалеку.
«Все закончилось оторванными крышами пляжных кафе, улетевшими окнами и москитными сетками, которые народ снимал со своих машин, подсчитывая убытки. Мы оказались немного в стороне от места удара о берег. Страшновато было вообще-то , побежали домой пить», - пишут очевидцы.
Отдыхающие не пострадали.
На побережье Черного моря сейчас сохраняется опасность формирования смерчей. Гидрометцентр Краснодарского края сообщает, что в ближайшие трое суток в регионе ждут ливни, грозы, град, шквалистый ветер. Возможны подтопления из-за подъема уровней рек.