В деле о массовом отравлении детей в поезде появилась просрочка

В вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором питались заразившиеся кишечной инфекцией дети, выявлены продукты, не пригодные для употребления в пищу. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: АО "Трансмашхолдинг" АО "Трансмашхолдинг"

Источником кишечной инфекции, из-за которой в больницах Кубани оказались 87 детей, ехавших в поезде 226 Мурманск – Адлер, могли стать просроченные продукты в вагоне ресторане.

По данным Роспотребнадзора, у малолетних пассажиров диагностирован норовирус второго типа. По состоянию на 8 августа в Туапсинской ЦРБ-1 с кишечной инфекцией находятся 67 детей, в Апшеронской больнице - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, говорится в сообщении кубанского оперштаба.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в поезде. Прокуратура также проводит проверку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.