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В деле о массовом отравлении детей в поезде появилась просрочка

Елена Прошина
57 минут назад

В вагоне-ресторане поезда МурманскАдлер, в котором питались заразившиеся кишечной инфекцией дети, выявлены продукты, не пригодные для употребления в пищу. Об этом сообщает ТАСС.

В деле о массовом отравлении детей в поезде появилась просрочка
Фото: АО "Трансмашхолдинг"АО "Трансмашхолдинг"

Источником кишечной инфекции, из-за которой в больницах Кубани оказались 87 детей, ехавших в поезде 226 Мурманск – Адлер, могли стать просроченные продукты в вагоне ресторане.

По данным Роспотребнадзора, у малолетних пассажиров диагностирован норовирус второго типа. По состоянию на 8 августа в Туапсинской ЦРБ-1 с кишечной инфекцией находятся 67 детей, в Апшеронской больнице - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, говорится в сообщении кубанского оперштаба.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в поезде. Прокуратура также проводит проверку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

Специалисты ведомства изъяли в поезде 226 пробы воды и пищи. Один из четырех сотрудников вагона-ресторана отстранен от работы после отказа сдать анализы на предмет инфекционных заболеваний. Еще у троих его коллег анализы успешно отобраны.

Происшествия,Анна Попова,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,Адлер,Мурманск,
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