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Число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87

ТАСС
1 час назад

Число детей, госпитализированных после отправления в поезде Мурманск - Адлер в больницы Кубани, увеличилось до 87. Они находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести, сообщили в оперштабе Кубани.

87 детей госпитализировали с поезда Мурманск - Адлер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Происшествия,Адлер,Мурманск,
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