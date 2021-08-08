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Украинский истребитель перехватил на границе самолет контрабандистов

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад

Украинский истребитель МиГ-29 перехватил над Карпатскими горами легкомоторный самолет Ан-2, незаконно летевший в Румынию. Об этом пишет издание «Думская» со ссылкой на источники.

Украинский МиГ-29 перехватил самолет контрабандистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 7 августа над городом Косов в приграничной Ивано-Франковской области. В результате Ан-2 совершил вынужденную посадку в Коломые.

По данным источников, в легкомоторном самолете находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса. В результате Йошкар-Олинский городского суд признал виновным в преступлении гражданина Украины и приговорил его к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

Происшествия,ФСИН,ФСБ,Косов,Румыния,
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