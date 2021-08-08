Украинский МиГ-29 перехватил самолет контрабандистов

Украинский истребитель МиГ-29 перехватил над Карпатскими горами легкомоторный самолет Ан-2, незаконно летевший в Румынию. Об этом пишет издание «Думская» со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел 7 августа над городом Косов в приграничной Ивано-Франковской области. В результате Ан-2 совершил вынужденную посадку в Коломые.

По данным источников, в легкомоторном самолете находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию.