В США одномоторный самолет упал на жилой дом

Небольшого размера лайнер потерпел крушение в Соединенных Штатах и упал на жилое здание. Инцидент произошел на территории города Виктории в штате Миннесота.

В связи с произошедшим был перекрыт участок дороги в обоих направлениях - для возможности прибытия на место экстренных служб. Согласно имеющейся информации, рухнувшим воздушным судном был одномоторный самолет Mooney M20.

Об этом сообщает портал «Fox9». По данным прессы, дом, в которых врезался падающий лайнер, был пустым. Точной информации о пострадавших на земле не сообщается. Сообщается также, что все находившиеся на борту самолета люди погибли. Точное их количество предстоит установить.