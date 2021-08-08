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Ураган в Сочи повалил деревья и рекламный щит на машину

News.ruиещё 1
40 минут назад

Сильный дождь и ураганный ветер в Сочи стали причиной объявления штормового предупреждения. Повалены несколько деревьев, непогода сохранится до конца выходных, сообщили в администрации города. В соцсетях выкладывают видео происходящего.

Ураган в Сочи повалил рекламный щит на машину
Фото: ВконтактеВконтакте

В Центральном районе курортного города на тротуар и проезжую часть упало дерево, движение затруднено. А в районе Морского порта на автомобиль рухнул рекламный щит.

Синоптики предупредили, что порывы ветра будут достигать 24 местров в секунду и призвали жителей Сочи держаться подальше от неустойчивых и незакреплённых конструкций.

На реках подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объёма, — добавили в пресс-службе администрации города при беседе с ТАСС.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все силы и средства в Сочи находятся в режиме повышенной готовности из-за ливня. Он подтвердил, что есть риск схода селей.

Ранее синоптики сообщили, что бархатный сезон на российских курортах в 2021 году продлится с первой декады сентября до первой декады октября.

Происшествия,Алексей Копайгородский,ИТАР-ТАСС,Сочи,
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