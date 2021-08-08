Свалку анализов из больницы нашли в Подмосковье

Рядом с подмосковным городом Орехово-Зуево возле деревни Войново-Гора обнаружили свалку медицинских отходов. На земле были разбросаны пробирки с анализами крови пациентов больницы. Об этом сообщается в пятницу, 6 августа, в паблике «Орехово-Зуево» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: youtube.com youtube.com

Также на свалке нашли пластиковые пакеты, в которых находились отходы из отделения гнойной хирургии. Маркировка на пакетах указывает на Коломенскую ЦРБ.

В пресс-службе больницы сoобщили, что в случившемся виновата компания, которая занимается утилизацией отходов. Правоохранительные oрганы в свoю очередь начали проверку.

В комментариях местные жители сообщили, что свалку уже ликвидировали, и медицинские отходы вывезли.