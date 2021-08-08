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Свалку с анализами крови пациентов больницы нашли под Орехово-Зуево

Вечерняя Москва
26 минут назад

Рядом с подмосковным городом Орехово-Зуево возле деревни Войново-Гора обнаружили свалку медицинских отходов. На земле были разбросаны пробирки с анализами крови пациентов больницы. Об этом сообщается в пятницу, 6 августа, в паблике «Орехово-Зуево» социальной сети «ВКонтакте».

Свалку анализов из больницы нашли в Подмосковье
Фото: youtube.comyoutube.com

Также на свалке нашли пластиковые пакеты, в которых находились отходы из отделения гнойной хирургии. Маркировка на пакетах указывает на Коломенскую ЦРБ.

В пресс-службе больницы сoобщили, что в случившемся виновата компания, которая занимается утилизацией отходов. Правоохранительные oрганы в свoю очередь начали проверку.

В комментариях местные жители сообщили, что свалку уже ликвидировали, и медицинские отходы вывезли.

Прокуратура Кировской области проверит информацию о свалке медицинских отходов. Согласно информации из соцсетей, жители города обнаружили на берегу реки Вятки выброшенные пробирки с материалами и средства защиты. При этом часть пробирок была расколота, а их содержимое попало в воду.

Происшествия,МВД,Орехово-Зуево,
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