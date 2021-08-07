Убийцу "мясного короля" заподозрили в любовной связи с адвокатом

Следователи проверяют версию о том, что гаечный ключ, который позволил убийце «мясного короля» Алесандру Мавриди и его соучастникам сбежать из истринского ИВС, передала преступнику адвокат Мария Суркова. У нее мог быть роман с организатором побега. Женщину ранее подозревали в доставке в СИЗО «запрещенки».

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Побег из изолятора временного содержания в Истре пятеро заключенных совершили примерно в два часа ночи в пятницу, 6 августа. Знакомый с обстоятельствами дела источник сообщил РЕН ТВ, что гаечный ключ, которым беглецы вскрыли дверь, могла передать Мавриди его адвокат.

«Ее и ранее подозревали в доставке подсудимому учебника по психиатрии - с его помощью он попытался обмануть специалистов во время психолого-психиатрической экспертизы. Однако книгу вовремя нашли в тайнике в кровати в его камере», - рассказал собеседник телеканала.

В ИВС Александра Мавриди перевели примерно неделю назад, чтобы провести следственные действия. Обычно так не поступают с обвиняемыми в совершении столь тяжких преступлений. Даже если допускают исключения, подсудимых помещают в одиночную камеру.

Но Мавриди накануне побега по его просьбе перевели в переполненную камеру к его землякам-молдаванам. Их привлекли к ответственности за мелкие кражи. Возможно, именно воровские навыки подсудимых позволили вскрыть дверь. Инструмент для взлома пронес Мавриди.